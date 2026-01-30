Calciomercato Milan, le news di Pedullà sull'operazione Mateta—
Pedullà, dunque, ha parlato del "clamoroso inserimento del Milan su Mateta" in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale. "In sostanza il Milan ha detto agli agenti di Mateta (in ottimi rapporti con Geoffrey Moncada) di essere aperto a due soluzioni. La prima: entrare in scena subito, entro la chiusura del mercato di gennaio, se si individuasse la soluzione in uscita per un attaccante, l’indiziato è Nkunku. La seconda: trovare un accordo adesso per prenderlo a giugno chiudendo l’operazione in queste ore".
"Ricordiamo che Mateta ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e che il Nottingham Forest aveva presentato una proposta di circa 40 milioni di euro. Facciamo un esempio: prenotandolo adesso per giugno, si potrebbe avere un piccolo sconto sul cartellino (magari da 40 milioni a 28-30 più bonus) considerato che Mateta andrebbe in scadenza di contratto", ha aggiunto il giornalista sportivo.
"In un mercato pazzo consigliamo di aspettare perché le cose cambiano ogni cinque minuti e il Nottingham magari spera ancora. Ma il clamoroso inserimento del Milan c’è stato e va seguito con grande attenzione, perché la voglia di Italia di Mateta è tanta e il mancato rilancio della Juve gli ha provocato delusione. Ripetiamo: il Nottingham aveva e forse ha ancora qualche carta in mano, ma il Milan sta lavorando per un clamoroso sorpasso", la chiosa di Pedullà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA