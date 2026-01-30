"Ricordiamo che Mateta ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e che il Nottingham Forest aveva presentato una proposta di circa 40 milioni di euro. Facciamo un esempio: prenotandolo adesso per giugno, si potrebbe avere un piccolo sconto sul cartellino (magari da 40 milioni a 28-30 più bonus ) considerato che Mateta andrebbe in scadenza di contratto", ha aggiunto il giornalista sportivo.

"In un mercato pazzo consigliamo di aspettare perché le cose cambiano ogni cinque minuti e il Nottingham magari spera ancora. Ma il clamoroso inserimento del Milan c’è stato e va seguito con grande attenzione, perché la voglia di Italia di Mateta è tanta e il mancato rilancio della Juve gli ha provocato delusione. Ripetiamo: il Nottingham aveva e forse ha ancora qualche carta in mano, ma il Milan sta lavorando per un clamoroso sorpasso", la chiosa di Pedullà.