Arrivano delle novità molto importanti sul fronte calciomercato: il Milan pronto a soffiare Mateta ad un club di Premier League
Alessia Scataglini
Arrivano delle novità molto importanti sul fronte calciomercato. Come sappiamo la chiusura della sessione invernale si sta avvicinando sempre di più (2 febbraio alle ore 20:00 per l'Italia), ma questo non toglie ai vari club di continuare a lavorare per cercare di chiudere gli ultimi colpi. Secondo quanto ferito dal giornalista Sacha Tavolieri, il Milan sarebbe pronto a inserirsi con forza nella trattativa tra Jean-Philippe Mateta e il Nottingham Forrest.

L'attaccante del Crystal Palace, già sondato numerose volte dal Milan, piace molto  e, nonostante la concorrenza, i rossoneri restano molto fiduciosi: la trattativa tra Mateta e il Nottingham non è ancora chiusa e, secondo Tavolieri, la società vorrebbe e potrebbe chiudere il colpo nei prossimi giorni.

Se l'affare dovrebbe concludersi nel migliore dei modi, ovvero con l'arrivo di Mateta a Milano, l'attaccante francese classe 97' andrebbe a rappresentare un rinforzo davvero importante per il reparto offensivo dei rossoneri. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci saranno degli ulteriori sviluppi. Ecco, di seguito, le parole di Tavolieri:

"Il Milan è pronto a soffiare via dal Nottingham Forrest Jean-Philippe Mateta! La corsa non è ancora chiusa e i rossoneri sono fiduciosi di poter chiudere l'operazione nei prossimi giorni"

