Arrivano delle novità molto importanti sul fronte calciomercato. Come sappiamo la chiusura della sessione invernale si sta avvicinando sempre di più (2 febbraio alle ore 20:00 per l'Italia), ma questo non toglie ai vari club di continuare a lavorare per cercare di chiudere gli ultimi colpi. Secondo quanto ferito dal giornalista Sacha Tavolieri , il Milan sarebbe pronto a inserirsi con forza nella trattativa tra Jean-Philippe Mateta e il Nottingham Forrest .

L'attaccante del Crystal Palace, già sondato numerose volte dal Milan, piace molto e, nonostante la concorrenza, i rossoneri restano molto fiduciosi: la trattativa tra Mateta e il Nottingham non è ancora chiusa e, secondo Tavolieri, la società vorrebbe e potrebbe chiudere il colpo nei prossimi giorni.