Se l'affare dovrebbe concludersi nel migliore dei modi, ovvero con l'arrivo di Mateta a Milano, l'attaccante francese classe 97' andrebbe a rappresentare un rinforzo davvero importante per il reparto offensivo dei rossoneri. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci saranno degli ulteriori sviluppi. Ecco, di seguito, le parole di Tavolieri:
"Il Milan è pronto a soffiare via dal Nottingham Forrest Jean-Philippe Mateta! La corsa non è ancora chiusa e i rossoneri sono fiduciosi di poter chiudere l'operazione nei prossimi giorni"
