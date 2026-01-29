Pianeta Milan
Ex Milan, Paquetá torna al Flamengo: il messaggio sui social

Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan, come anticipato nei giorni scorsi, farà ritorno in Brasile: dal West Ham al Flamengo
Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan, come anticipato nei giorni scorsi, farà ritorno in Brasile: l'ex calciatore rossonero si trasferirà dal West Ham al Flamengo, nuovamente, per ben 42 milioni di euro,  il trasferimento in entrata più oneroso di tutta la storia del calcio brasiliano.

Milan, niente più Europa per Paquetà

Il profilo Instagram del club 'Mengão' ha pubblicato questo messaggio: "Lucas Paquetá sta tornando a casa. Tornando al Flamengo. Un'operazione storica. Una pietra miliare nel mercato calcistico mondiale, degna del Flamengo. E questo è possibile solo grazie al lavoro di tante persone.

Grazie ai nostri sponsor, che investono nel Flamengo, credono nel progetto e hanno contribuito a rendere possibile questo ritorno. Grazie ai tifosi, che rafforzano il club ogni giorno. E soprattutto, grazie alla Nazione Rossonera, che sostiene, crede e trasforma il sogno in realtà. Paquetá torna. Il figliol prodigo torna a casa. E questo momento è anche suo".

Dopo svariati anni in Europa, prima alla corte del Milan e poi Lione e West Ham, il brasiliano farà ritorno nella sua terra natia, in quel club che gli ha permesso di crescere e farsi notare.

