Nei giorni scorsi, in orbita Milan girava un nome che aveva fatto alzare le orecchie a tutti i tifosi del Milan: Leon Goretzka. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi, Igli Tare, direttore sportivo del Milan, stava lavorando in prima persona per portare il centrocampista del Bayern Monaco a Milano nella prossima sessione di calciomercato, ma l'ingaggio chiesto dal centrocampista si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro, forse un po' troppi.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Goretzka si allontana: una big della Liga è in pole
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, Goretzka si allontana: una big della Liga è in pole
Nei giorni scorsi, in orbita Milan girava un nome che aveva fatto alzare le orecchie a tutti i tifosi: Goretzka, le ultime sul calciatore
Milan, niente Goretzka?—
LEGGI ANCHE: Calciomercato, Aké, Dragusin e non solo: Milan gli occhi verso le occasioni dalla Premier League
Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg, giornalista per la versione tedesca di Sky Sport, l’Atletico Madrid avrebbe posato gli occhi su Leon Goretzka come sostituto di Conor Gallagher. L’obiettivo del club spagnolo si è detto favorevole al trasferimento in Spagna, ma prima deve decidere se rimanere in Bundesliga fino al termine dell'attuale stagione calcistica o se passare subito ne 'La Liga'. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma il Milan sembrerebbe ormai essere fuori dai giochi. Niente avventura in Italia per 'il bavarese'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA