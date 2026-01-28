Calciomercato Milan, non solo Aké: occhio a occasioni in Premier League

Calciomercato Milan, occhio alle occasioni dalla Premier League

Partiamo dal Liverpool: la rosa dei Reds è ricca di giocatori importanti. Come non parlare di Joe Gomez, difensore inglese cercato dal Milan durante la scorsa estate. Un altro giocatore intorno a cui ci sono voci di mercato è il terzino sinistro Andrew Robertson, in scadenza a fine 2026. Anche lui potrebbe essere interessante per i rossoneri in questi ultimi giorni di mercato. Difficile invece pensare a un giocatore in uscita dall'Arsenal: la squadra di Arteta sta dominando in Champions League ed è prima in Premier League. Si è parlato di Gabriel Jesus in estate, ma il brasiliano è tornato titolare. Dal Manchester City c'è ovviamente Aké: difensore esperto che potrebbe essere davvero perfetto per completare il reparto del Milan. Altri profili a gennaio molto difficili. In estate occhio a Bernardo Silva che si libererà a parametro zero. Passiamo poi al Chelsea, squadra da cui il Milan ha acquistato più e più volte nelle ultime stagioni. Resta sempre libero Disasi, spesso accostato ai rossoneri per rinforzare la difesa. Occhio anche al profilo di Sterling, che ha appena rescisso il suo contratto con i blues. Un profilo quello dell'inglese che potrebbe essere interessante per l'attacco.