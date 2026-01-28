Calciomercato Milan, manca meno di una settimana al termine della sessione invernale (si chiude il 2 febbraio alle 20:00 italiane). Si parla tanto di un possibile arrivo in difesa di un nuovo giocatore, ma spazio anche ai colpi in prospettiva per la dirigenza rossonera. Si è parlato di Arizala, Kostic e non solo. Per la difesa del Diavolo è in arrivo un talento davvero molto interessante. Ecco di chi si tratta e le ultime novità.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, in arrivo Cissé per le visite mediche: ecco tutti i dettagli
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, in arrivo Cissé per le visite mediche: ecco tutti i dettagli
Calciomercato Milan, il giovane difensore Cissé si appresta a diventare un nuovo giocatore rossonero. Pronte le visite mediche. Tutti i dettagli dal giornalista Luca Bendoni
LEGGI ANCHE: Milan, Aké può essere il tuo Akanji: perfetto per Allegri. Caratteristiche e quanto guadagna>>>
Ecco tutti i dettagli dal giornalista Luca Bendoni sul social X.
"El Hadji Malick Cissé sarà a Milano giovedì per le visite mediche. 700 mila euro di compenso iniziale più bonus per una cifra finale possibile di 2 milioni di euro". Per il Milan un colpo in prospettiva: Cissé è un difensore classe 2008 che dovrebbe raggiungere il Milan Futuro di Massimo Oddo, almeno per le prime partite. Nativo del Senegal, Cissé andrà occupare uno dei due posti da extracomunitario disponibili per il Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA