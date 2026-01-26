Milan Futuro, parla Oddo

«Oggi abbiamo commesso tanti errori non solo sui gol, siamo stati probabilmente un po’ troppo leggeri in occasione dei gol presi: bisogna bisogna mettere un po’ più di convinzione, cattiveria agonistica perché poi in queste in questa categoria hai bisogno anche di quello. Non serve solo il palleggio o la tecnica, è il bisogno anche di più fisicità, cose che ti permettono di vincere un contrasto o rimanere primo sulla palla, quindi questo e è ciò che dobbiamo puntare e migliorare».