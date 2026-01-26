Pianeta Milan
Milan Futuro, parla Oddo: “Oggi abbiamo commesso tanti errori. Dobbiamo migliorare”

Dopo la sconfitta del Milan Futuro contro la Casatese Merate, l'allenatore rossonero Oddo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni: l'analisi del match
Dopo la sconfitta di ieri pomeriggio del Milan Futuro contro la Casatese Merate, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine del match, commentando la prestazione fornita dai suoi ragazzi e riferendo in cosa debbano migliorare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan Futuro, parla Oddo

«Oggi abbiamo commesso tanti errori non solo sui gol, siamo stati probabilmente un po’ troppo leggeri in occasione dei gol presi: bisogna bisogna mettere un po’ più di convinzione, cattiveria agonistica perché poi in queste in questa categoria hai bisogno anche di quello. Non serve solo il palleggio o la tecnica, è il bisogno anche di più fisicità, cose che ti permettono di vincere un contrasto o rimanere primo sulla palla, quindi questo e è ciò che dobbiamo puntare e migliorare».

Step aggiuntivi:«Le squadre che giocano con noi dalla prima all’ultima si trasformano, fanno dei gran bei muri difensivi cambiano modulo. Si mettono 5 quasi tutte. Questo è da una parte motivo d’orgoglio perché vuol dire che temono la nostra qualità, e dall’altra parte noi dobbiamo imparare a essere un po’ più pazienti. Quando hai meno spazi ovviamente devi sfruttare la velocità della palla, che va sempre più veloce degli avversari. Bisogna essere un po’ più attenti sulle palle perse perché ovviamente quando quando trovi dei muri difensivi devi forzare ogni tanto, stando attento alle ripartenze»

