ROMA-MILAN, IL PIANO DI ALLEGRI E' QUELLO GIUSTO?

Roma-Milan 1-1, i rossoneri non riescono a mantenere il vantaggio ottenuto nel secondo tempo con il gol di De Winter. Il rigore di Pellegrini, infatti, permette ai giallorossi di riprendere la partita. Per il Diavolo un punto importante per mantenere distante la Roma, ma sono due punti persi in confronto di Juventus e Inter, che ora è a più 5 sulla squadra di Allegri. Proprio l'allenatore del Milan continua con un modo particolare di affrontare una certa tipologia di gare. Ecco i voti di Allegri dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>