La Roma di Gian Piero Gasperini , infatti, ha assaltato il Diavolo per tutto il primo tempo: il Milan è rimasto in piedi grazie alle parate di Mike Maignan . Poi, nella ripresa, è passato con il colpo di testa di Koni De Winter prima di essere riacciuffato dai padroni di casa grazie al calcio di rigore concesso per un fallo di mani di Davide Bartesaghi e realizzato da Lorenzo Pellegrini .

Derby Scudetto aperto, ma servirà accelerare

Per il 'CorSera', così come la Roma somiglia sempre di più a Gasp, "anche il Diavolo è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore, che ha trasmesso alla squadra la sua capacità di soffrire e gestire, resistere e colpire. Il pari serve a difendere il secondo posto in chiave Champions, ma è evidente che per provare a colmare il distacco dall’Inter schiacciasassi servirà accelerare, magari quando i nerazzurri saranno impegnati in coppa". Una mano dal mercato sarebbe utile al Milan di Allegri.