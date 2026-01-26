Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Tra Roma e Milan vince l’Inter: Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallenta

ROMA-MILAN

Tra Roma e Milan vince l’Inter: Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallenta

Tra Roma e Milan vince l'Inter: Allegri, stavolta il muso è troppo corto. Il Diavolo rallenta
1-1, ieri sera, allo stadio 'Olimpico' tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri: rossoneri in vantaggio con Koni De Winter al 62', poi raggiunti dal calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini al 74'. L'analisi del 'CorSera'
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico' e terminata 1-1: un pareggio che, di fatto, fa comodo soprattutto all'Inter di Cristian Chivu, ora in fuga in vetta alla classifica del campionato a + 5 sul Milan.

Roma-Milan 1-1, l'analisi del 'CorSera'

—  

Si tratta, di fatto, della prima 'spallata' al campionato ma, per il 'CorSera', "la sensazione è che il lungo derby milanese per lo Scudetto sia comunque ancora aperto". Il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, a Roma, ha rallentato, non ha tenuto il passo della capolista, ma ha infilato il 21° risultato utile consecutivo in campionato (striscia aperta più lunga in Europa) e ha dato prova di solidità.

LEGGI ANCHE

La Roma di Gian Piero Gasperini, infatti, ha assaltato il Diavolo per tutto il primo tempo: il Milan è rimasto in piedi grazie alle parate di Mike Maignan. Poi, nella ripresa, è passato con il colpo di testa di Koni De Winter prima di essere riacciuffato dai padroni di casa grazie al calcio di rigore concesso per un fallo di mani di Davide Bartesaghi e realizzato da Lorenzo Pellegrini.

Derby Scudetto aperto, ma servirà accelerare

—  

Per il 'CorSera', così come la Roma somiglia sempre di più a Gasp, "anche il Diavolo è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore, che ha trasmesso alla squadra la sua capacità di soffrire e gestire, resistere e colpire. Il pari serve a difendere il secondo posto in chiave Champions, ma è evidente che per provare a colmare il distacco dall’Inter schiacciasassi servirà accelerare, magari quando i nerazzurri saranno impegnati in coppa". Una mano dal mercato sarebbe utile al Milan di Allegri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, (ri)spunta un vecchio pallino per rinforzare la difesa di Allegri >>>

A fine partita, Maignan si è lamentato per il penalty concesso alla Roma: «Cosa doveva fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio?». «È un punto importante per il nostro obiettivo che resta il ritorno in Champions» ha invece tagliato corto Allegri, che però non ha nascosto la sua delusione per la vittoria sfumata. Niente corto muso, stavolta, ma muso troppo corto. Prossima partita del Milan, sempre in trasferta, martedì prossimo contro il Bologna: altro crash test mica male.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Pellegrini! De Winter non basta: Milan stop, gioia Roma”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Gasp rallenta il Milan: De Winter illude Allegri, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA