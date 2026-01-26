Rush finale del calciomercato invernale: lunedì prossimo, 2 febbraio, chiuderà i battenti anche la sessione di riparazione e il Milan, finora, da protagonista atteso quale avrebbe dovuto essere si è limitato - oltre alla cessione di qualche giovane promettente - ad un solo innesto nell'organico a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Al posto di Santiago Giménez, infortunato e operato alla caviglia, è infatti giunto Niclas Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro a fine stagione. Per il resto, tanti sondaggi e richieste di informazioni, ma poca sostanza. PROSSIMA SCHEDA