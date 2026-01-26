Rush finale del calciomercato invernale: lunedì prossimo, 2 febbraio, chiuderà i battenti anche la sessione di riparazione e il Milan, finora, da protagonista atteso quale avrebbe dovuto essere si è limitato - oltre alla cessione di qualche giovane promettente - ad un solo innesto nell'organico a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Al posto di Santiago Giménez, infortunato e operato alla caviglia, è infatti giunto Niclas Füllkrug in prestito gratuito dal West Ham, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro a fine stagione. Per il resto, tanti sondaggi e richieste di informazioni, ma poca sostanza. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato Milan, (ri)spunta un vecchio pallino per rinforzare la difesa di Allegri
Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale in quest'ultima settimana di calciomercato invernale. Ecco chi potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri, 'last minute', qualora le condizioni economiche fossero favorevoli
