PAGELLE ROMA-MILAN - È uno scontro diretto e si percepisce subito. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Parte forte il Milan, un po' a sorpresa, andando a prendere alto la Roma, che però non concede quasi nulla. Poi i giallorossi entrano in controllo e assediano i rossoneri. Nessun grande pericolo, ordinaria amministrazione per Maignan, ma la costante pressione giallorossa fa tremare. L'unico vero pericolo del primo tempo arriva proprio allo scadere, quando Maignan con un riflesso salva il risultato. Si va a riposo sullo 0-0, uno dei più classici primi tempi milanisti. La ripresa è altrettanto classica. I rossoneri entrano meglio e trovano, non troppo a sorpresa, il vantaggio. Su sviluppo di calcio d'angolo, quello sorprende sì. La partita sembra in pugno, ma viene concesso un rigore ridicolo ai giallorossi che pareggiano con Pellegrini dal dischetto.