Roma-Milan, Sabatini: 'Deve giocare Fullkrug. Il Diavolo rende di più ...'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della partita tra Roma e Milan, terminata sul punteggio di 1-1 : " Indubbiamente la Roma nel primo tempo ha dominato . Ha avuto un sacco di tiri in porta, partita a una metà campo sola. Il Milan aveva due attaccanti che non tenevano il pallone . Nel secondo tempo è stata una partita più equilibrata. I gol sono due episodi su calcio piazzato".

Nel suo intervento durante il programma 'Pressing' di 'SportMediaset', il giornalista ha parlato dell'attacco del Milan e non solo: "Secondo me il Milan deve giocare con Fullkrug, non con attaccanti improvvisati. Il Milan come punti sta facendo di più del valore della squadra. Questa difesa che ha subito 16/17 gol in campionato, sono gli stessi che hanno preso 43 gol lo scorso anno. Sono gli stessi, compreso il portiere che sta rendendo di più". Al momento il Milan resta al secondo posto (-5 dall'Inter) con 4 punti di vantaggio su Napoli e Roma e 5 sulla Juventus quinta.