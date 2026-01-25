Milan, Sabatini: 'Leao non è una certezza. Cercherei offerte. Fullkrug ...'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato dell'Inter e del Milan. Per i rossoneri i temi sono Niclas Fullkrug e Rafael Leao. Ecco l'estratto da 'YouTube'

Emiliano Guadagnoli Redattore 25 gennaio - 12:59

"Secondo me Fullkrug dovrebbe essere titolare". Parte così l'analisi del giornalista Sandro Sabatini in vista della partita di questa sera tra Roma e Milan. Sabatini aggiunge dal suo video su 'YouTube': "E' vero anche quello che dicono gli allenatori ovvero che la formazione degli ultimi 30 minuti può essere più decisiva di quella iniziale. Fullkrug, pur non essendo un fenomeno di piede, come lui di testa e di carattere non ce ne sono tanti".

Sabatini continua sul tedesco: "Il Milan l'ha pagato tra prestito e diritto di riscatto 5 milioni. Mi sembra un super affare fatto da Tare". Il giornalista poi apre un tema legato a Leao: "Mi sta venendo qualche dubbio su Leao. Allegri stravede per lui. Io se fossi il Milan un giro di offerte lo farei per vedere quanto ti danno per Leao. Magari mi sbaglio e sono condizionato. Per me non è una certezza e non sai mai cosa ti arriva".