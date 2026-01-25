Milan, Cafu: 'Theo Hernandez, un po' di rammarico anche se Bartesaghi ...'

Come ormai sappiamo tutti il Milan in estate ha ceduto il forte terzino sinistro Theo Hernandez all'Al-Hilal. "Volevo andare via? Mai. La mia priorità era restare", queste le parole del terzino francese nella sua recente intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro".
Cafu: "Theo Hernandez? Un po' di rammarico è inevitabile. Cosa avrebbe fatto con Allegri?"
Verso Roma-Milan, il doppio ex Cafu ha parlato della partita di questa sera all'Olimpico e non solo. Il parere su Theo Hernandez dall'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Intervistato questa mattina sempre da la rosea, l'ex difensore del Milan Marcos Cafu ha parlato proprio di Theo Hernandez: "Da ex terzino, quando un terzino forte se ne va dal Milan, un po’ di rammarico è inevitabile. Chissà cosa avrebbe fatto con Allegri? A sinistra però Bartesaghi sta dimostrando di avere fisico, personalità e mezzi tecnici per arrivare lontano".
