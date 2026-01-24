In occasione di Milan Femminile-Ternana, l'allenatrice delle rossonere Suzanne Bakker, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni alla vigilia del match
Una giornata piena zeppa di impegni per i rossoneri. A scendere in campo, infatti, non è solo il Milan di Massimiliano Alleri che dovrà affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, ma sarà anche il Femminile di Coach Suzanne Bakker. Domani al "Velodromo Attilio Pavesi" di Fiorenzuola alle ore 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana di Ardizzone, in occasione dell'ultima giornata del girone di andata. Ecco, di seguito, alcune dichiarazioni alla vigilia del match da parte dei due allenatori, riportate dal suo ufficiale rossonero:
Milan Femminile, parla Bakker
Coach Suzanne Bakker, Milan: "Conosciamo la Ternana e le loro caratteristiche: gioco fisico e tanta energia. Come rispondere a tutto questo dipende da noi. Portando in campo altrettanta energia, intensità e soprattutto la capacità di giocare insieme come una squadra".