Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio , l'analista Stefano Ferrè ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Massimiliano Allegri , allenatore del Milan. Ferrè ha voluto elogiare il tecnico livornese sotto diversi aspetti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Ferrè

"Il 15 è un numero chiave, i punti in più che ha fatto il Milan con Allegri. Io credo che la grande forza di questo allenatore sia la capacità di migliorare i suoi giocatori, non tanto nella tecnica quanto nel pensiero. Il fatto di vedere Saelemaekers così più alto proprio con il Lecce per tenere schiacciato gli avversari per tenerlo largo e prendere spazio, sono letture che Allegri fa fare al suo giocare.