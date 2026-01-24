Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ferrè: “La forza di Allegri? Migliorare i suoi giocatori. Il Milan è una squadra intelligente”

INTERVISTE

Ferrè: “La forza di Allegri? Migliorare i suoi giocatori. Il Milan è una squadra intelligente”

Ferrè: 'La forza di Allegri? Migliorare i suoi giocatori. Il Milan è una squadra intelligente'
Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, l'analista Stefano Ferrè ha voluto parlare di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante il podcast di Cronache di Spogliatoio, l'analista Stefano Ferrè ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Ferrè ha voluto elogiare il tecnico livornese sotto diversi aspetti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Ferrè

—  

"Il 15 è un numero chiave, i punti in più che ha fatto il Milan con Allegri. Io credo che la grande forza di questo allenatore sia la capacità di migliorare i suoi giocatori, non tanto nella tecnica quanto nel pensiero. Il fatto di vedere Saelemaekers così più alto proprio con il Lecce per tenere schiacciato gli avversari per tenerlo largo e prendere spazio, sono letture che Allegri fa fare al suo giocare.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Verso Roma-Milan, probabili formazioni: Nkunku e Leao in attacco. In difesa spazio a lui

La volontà di chiedere un aiuto a un centrocampista quando Modric viene costantemente marcato ad uomo, quindi abbassa un altro facendogli fare l'alternativa al play. Ci sono una serie di cose che vedo fare al Milan che mi danno l'idea di una squadra che è diventata intelligente. Il Milan mi sembra una squadra intelligente, che sa stare nella partita. È impossibile che Allegri non curi la tattica, è attentissimo. Magari non nel racconto, ma nell'intensità del pensiero della sua squadra devi per forza curarla in qualche modo".

Leggi anche
Capello: “Anche Allegri sa che il Milan deve migliorare dal punto di vista del gioco. Su...
Milan Primavera, Renna: “Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA