Si prospetta una domenica ricca di calcio. Dopo Juvntus-Napoli, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena Roma-Milan, un vero e proprio big match.
Verso Roma-Milan, probabili formazioni: Nkunku e Leao in attacco. In difesa spazio a lui
PROBABILI FORMAZIONI
Roma-Milan, Serie A: le probabili formazioni di Gasperini e Allegri alla vigilia del match valido per la 22esima giornata
I giallorossi sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva che li avvicinerebbe ancora di più ai rossoneri. Il Diavolo di Max Allegri invece non perde dal match contro la Cremonese alla prima di campionato, ed è alla ricerca dei 3 punti per rimanere il più possibile attaccata all'Inter capolista. Ma chi giocherà titolare in Roma-Milan? Ecco le probabili formazioni alla viglia del match.
