Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta amarezza. I giovani rossoneri di Renna avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di ben due reti e sono stati ripresi successivamente al minuto 88. Al termine della partita, l'allenatore rossonero Giovanni Renna , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla prestazione della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, pareggio contro l'Inter: parla Renna

Più amareggiato per il risultato o per gli infortuni? "Sono più amareggiato per gli infortuni, perché i ragazzi stanno lavorando bene e stanno crescendo: questo fa sì che per un periodo di tempo si dovranno fermare, vedi Longoni, Castiello, speriamo in Plazzotta, Pandolfi. Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più: se non si allenano e non giocano questo non avverrà mai"