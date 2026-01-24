Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan Primavera, Renna: “Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più”

INTERIVSTE

Milan Primavera, Renna: “Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più”

Milan Primavera, Renna: “Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più” - immagine 1
Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter:  2-2 e tanta amarezza: le parole di Giovanni Renna al termine del match contro i nerazzurri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter:  2-2 e tanta amarezza. I giovani rossoneri di Renna avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di ben due reti e sono stati ripresi successivamente al minuto 88. Al termine della partita, l'allenatore rossonero Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla prestazione della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Primavera, pareggio contro l'Inter: parla Renna

—  

Più amareggiato per il risultato o per gli infortuni? "Sono più amareggiato per gli infortuni, perché i ragazzi stanno lavorando bene e stanno crescendo: questo fa sì che per un periodo di tempo si dovranno fermare, vedi Longoni, Castiello, speriamo in Plazzotta, Pandolfi. Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più: se non si allenano e non giocano questo non avverrà mai"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, fatta per Maignan! Moretto: “Rinnoverà fino al 2031 a…”

Cosa ti porta a casa di positivo e cosa di negativo? "Di positivo mi porto la prestazione da parte di tutti: abbiamo affrontato una squadra molto forte. Hanno giocato con personalità, cercando di dominare fin dal primo minuto. Poi è subentrata un po' di stanchezza nei minuti finali in cui c'è stato l'arrembaggio da parte dell'Inter con cui sono stati bravi ad acciuffare il pareggio"

Leggi anche
Garbo: “Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili”
Voeller: “Molto felice per Fullkrug. Il gioco dei rossoneri è ideale per lui. Su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA