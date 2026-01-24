Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta amarezza: le parole di Giovanni Renna al termine del match contro i nerazzurri...
Il Milan Primavera non va oltre il pareggio nel derby contro l'Inter: 2-2 e tanta amarezza. I giovani rossoneri di Renna avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di ben due reti e sono stati ripresi successivamente al minuto 88. Al termine della partita, l'allenatore rossonero Giovanni Renna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in merito alla prestazione della sua squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Primavera, pareggio contro l'Inter: parla Renna
Più amareggiato per il risultato o per gli infortuni? "Sono più amareggiato per gli infortuni, perché i ragazzi stanno lavorando bene e stanno crescendo: questo fa sì che per un periodo di tempo si dovranno fermare, vedi Longoni, Castiello, speriamo in Plazzotta, Pandolfi. Il risultato è importante ma la crescita dei ragazzi di più: se non si allenano e non giocano questo non avverrà mai"