Si prospetta una domenica spumeggiante in Serie A. Oltre alla sfida tra Juventus e Napoli, in programma domani alle ore 18:00, ad infiammare la serata ci penserà Roma-Milan. Le due squadra, attualmente in lotta scudetto, si affrontano in un match davvero importante. Il Milan di Massimiliano Allegri è in cerca di una vittoria per mantenere 3 punti di distacco dall'Inter, mentre la Roma di Gasperini vuole avvicinarsi ai rossoneri, attualmente a quota 46 punti. A parlare del match è stato Daniele Garbo ai microfoni di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Daniele Garbo su Roma-Milan, big match della domenica: "Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili per Gasperini. II Milan sarebbe a portata di mano, attenzione che il Napoli potrebbe crollare da un momento all'altro visti i problemi che ha. La Juve potrebbe puntare anche al secondo posto, se vincesse"
