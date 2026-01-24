Antonio Caliendo, noto agente, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di topallenatori.it, commentando il lavoro svolto fino ad ora da Igli Tare, direttore sportivo del Milan. Caliendo ha espresso grandissime parole di stima nei confronti del direttore sportivo rossonero, definendolo 'uno dei più preparati. livello europeo'. Caliendo, inoltre, tra le sue dichiarazioni ha voluto parlare anche di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, sempre collegato ad Igli Tare. Ecco, di seguito, le sue parole:
"Ammiro molto il Milan per due aspetti. Il primo è la discrezione che ha sempre avuto Tare: credo che sia uno dei più preparati a livello europeo. Basti vedere i colpi low cost alla Lazio e quello che ha vinto con i mezzi che ha avuto. Si sta ripetendo al Milan, azzeccando l’allenatore. Allegri era fermo, ha sposato la bravura alla fame. Non avendo le coppe, un tecnico che ha questa voglia di mangiarsi il mondo ha messo su una squadra di tutto rispetto e sempre in silenzio”
