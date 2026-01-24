"Ammiro molto il Milan per due aspetti. Il primo è la discrezione che ha sempre avuto Tare: credo che sia uno dei più preparati a livello europeo. Basti vedere i colpi low cost alla Lazio e quello che ha vinto con i mezzi che ha avuto. Si sta ripetendo al Milan, azzeccando l’allenatore. Allegri era fermo, ha sposato la bravura alla fame. Non avendo le coppe, un tecnico che ha questa voglia di mangiarsi il mondo ha messo su una squadra di tutto rispetto e sempre in silenzio”