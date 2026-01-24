Zazzaroni sicuro sul Milan: “Allegri non è in corsa scudetto, lo sa anche lui”

" Allegri non è in corsa scudetto : lo sa anche lui. Se ci arrivasse sarebbe un’impresa paragonabile a quella del Napoli di Conte". Il direttore de 'Il Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni è stato intervistato dal sito topallenatori.it. Ecco le parole del giornalista riguardo i rossoneri: " Oggi ci sono 6 giocatori da Milan : sta facendo benissimo Allegri, sta facendo un lavoro straordinari o. Non commento manco più sul corto culo".

Un passaggio sulla Roma e Gasperini: "Né lui né Mourinho hanno inciso nelle scelte dei calciatori. Alcune scelte sono state fortemente volute. Mou ha voluto Lukaku e Huijsen ad esempio. Gasp avrebbe voluto Rios e non gli è stato preso. Quindi, sono entrambi manager dimezzati nella loro operatività". Come finisce Roma-Milan? Zazzaroni risponde così: "Lo chiedi al direttore del Corriere dello Sport, posso mai sperare che vinca il Milan?". La sfida tra i giallorossi e i rossoneri è prevista domani sera allo stadio Olimpico.