Ex Milan, Pancaro: “Ottimo lavoro di Allegri. Rossoneri possono competere per vincere lo Scudetto”

Pancaro ne è sicuro: 'Il Milan può competere per vincere lo Scudetto'
In un'intervista concessa a 'lazionews24.com', l'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato del Milan e della possibilità di vincere lo Scudetto. Ecco le sue parole
Il Milan si è ripreso alla grande. Dopo un periodo di flessione con Genoa e Fiorentina, dove sono arrivati due pareggi deludenti, il Diavolo di Massimiliano Allegri è tornato a vincere. Dopo Firenze, ecco la netta vittoria al 'Sinigaglia' col Como di Cesc Fabregas e pochi giorni dopo è anche arrivato il successo casalingo con il Lecce di Eusebio Di Francesco, firmato dal nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug, al primo gol con la maglia del Milan. La prossima gara dei rossoneri sarà allo 'Stadio Olimpico' contro la Roma di Gian Piero Gasperini, a -4 dal Milan e pronto ad accorciare per le zone più nobili della classifica.

Milan da Scudetto? Ecco cosa ne pensa Pancaro

Nelle ultime ore, a proposito del Milan e delle sue chances per la vittoria finale dello Scudetto, si è espresso l'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate durante l'intervista concessa a 'lazionews24.com'.

"Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso che possa provare a competere anche per vincere lo scudetto. Sicuramente una delle favorite per un piazzamento in Champions".

