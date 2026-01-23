Calciomercato Milan, Niclas Fullkrug è arrivato a gennaio in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Westa Ham. I dettagli sul probabili riscatto da 'Tuttosport'
Il Milan, come scrive 'Tuttosport', ha trovato il suo numero '9' grazie al prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug dal West Ham. Come scrive il quotidiano in estate Allegri potrebbe avere due centravanti di ruoli per il suo Milan: il nome che continua a rimbalzare negli ambienti rossoneri è quello di Dusan Vlahovic. L'arrivo del tedesco ha portato al Milan sponde, possesso del pallone spalle alla porta, centimetri in area. Contro il Lecce è arrivato anche il suo primo gol con la maglia rossonera.
Contro la Roma potrebbe essere importante, che sia dalla panchina o dal primo minuto. Il Milan sta apprezzando molto come il tedesco si è calato in questa avventura, per lo spirito, l'entusiasmo e il sacrificio. Secondo 'Tuttosport' il riscatto da 5 milioni di euro potrebbe essere scontato. Il tedesco, infatti, potrebbe essere il perfetto attaccante per la panchina rossonera.