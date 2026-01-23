Il Milan, come scrive 'Tuttosport', ha trovato il suo numero '9' grazie al prestito con diritto di riscatto di Niclas Fullkrug dal West Ham. Come scrive il quotidiano in estate Allegri potrebbe avere due centravanti di ruoli per il suo Milan: il nome che continua a rimbalzare negli ambienti rossoneri è quello di Dusan Vlahovic. L'arrivo del tedesco ha portato al Milan sponde, possesso del pallone spalle alla porta, centimetri in area. Contro il Lecce è arrivato anche il suo primo gol con la maglia rossonera.