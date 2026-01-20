Milan-Lecce è stata la partita scelta questa settimana da DAZN per il format 'BordoCam'. La voglia di Fullkrug e Nkunku. Ecco quanto successo a 'San Siro'

Appuntamento settimanale con BordoCam, format di DAZN che analizza le partite di Serie A a pochi metri dal campo di gioco. Gare presa in considerazione questa settimana è Milan-Lecce 1-0 . Tanti retroscena e spunti di riflessione, tra cui anche la scelta di Allegri di mettere in campo Niclas Fullkrug , il gol del tedesco e la mancata occasione di Nkunku a pochi minuti dal termine.

Nella ripresa della partita Allegri decide di cambiare e puntare su chili e muscoli. In campo Fullkrug e Loftus-Cheek. "Mettimi dentro, mettimi dentro", parla così il tedesco prima del cambio. Grande gioia poi del tedesco e di tutto il Milan dopo il gol decisivo dell'ex attaccante del West Ham. "Si dobbiamo farne un altro", dice Fullkrug a Leao. "Bisogna fare gol", urla Allegri che poi decide di mettere in campo Modric. Dentro anche Nkunku. Sull'occasione mancata dal francese, Allegri è disperato: "Lo deve puntare, Nkunku deve fare gol lì".