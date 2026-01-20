Milan-Lecce è stata la partita scelta questa settimana da DAZN per il format 'BordoCam'. Solito show di Allegri e il ruolo di Modric. Ecco quanto successo a 'San Siro'

Il format 'BordoCam' di DAZN torna ad analizzare le partite del Milan viste da bordocampo. Questa settimana è il turno di Milan-Lecce. L'analisi della partita inizia con le parole del preparatore dei portieri Claudio Filippi a Mike Maignan: "Cosa fondamentale, sta sul presente. Rimani concentrato sulle tue cose. Rimani solo sulla partita va bene? Importante Mike". Allegri saluta Di Francesco: "Combatti eh Di Fra". Dopo pochi secondi dall'inizio della partita Allegri chiede subito ritmo ai suoi. L'allenatore rossonero chiede due cose: ampiezza e a Leao di allargarsi. Per Allegri c'è spazio per una sventolata di Jashari a Saelemaekers, ma l'ex Bruges rinuncia. Non felicissimo l'allenatore del Milan di questa scelta. "Apriamo, apriamo" consiglia Allegri che poi parla in panchina con Modric proprio sulla mancanza del cambio gioco da parte del Milan. DAZN sottolinea come il croato e l'allenatore parlino molto nel primo tempo, con la solita richiesta: cambiare gioco. Modric è praticamente il vice allenatore dei rossoneri.