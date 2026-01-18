Pagelle Milan-Lecce 1-0: Fullkrug decisivo, male Rafa Leao e Pulisic

PAGELLE MILAN-LECCE - La prima sensazione è subito quella di un Milan più intenso del solito. I rossoneri aggrediscono immediatamente il portatore di palla leccese e hanno sempre il controllo del gioco. Cercano spesso anche la profondità e dopo pochi minuti sono già diverse le palle gol importanti. Manca solo un po' di cattiveria sotto porta e, soprattutto, di pulizia nei passaggi. I rossoneri sbagliano ancora troppo e quindi il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo però l'intensità rossonera se possibile aumenta anche. Crea tantissimo il Milan, ma il gol sembra non voler arrivare. Fino a quando entra Fullkrug, il centravanti tanto atteso, e di testa la mette dentro. 1-0. Kurze schnauze.