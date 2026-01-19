Milan-Lecce, Fullkrug prima punta vera: quanto mancava un così

Milan-Lecce 1-0, il Diavolo trova una vittoria molto importante per tenere la scia dell'Inter e per allungare a + 7 sul quinto posto della Juventus. Tre punti fondamentali. Nella ripresa il Milan ha dominato la squadra di Di Francesco trovando il gol però solamente con l'ingresso di una prima punta vera. Fullkrug infatti è stato decisivo con un colpo di testa in area di rigore su assist al bacio di Saelemaekers. Ecco le pagelle della punta dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>