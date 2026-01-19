"Dalla camera in hotel, nei giorni scorsi, ignoti gli han portato via orologi e soldi per 500mila euro ma non gli hanno sottratto la sua vena magica per il gol. E per il gol di testa, una specialità per la casa di Niclas Fullkrug". Il giornalista Franco Ordine parla della vittoria del Milan contro il Lecce e del gol di Fullkrug, primo con la maglia rossonera: "E infatti il suo primo gol made in Italy consegna al Milan il successo, agguantato a fatica e nell'ultimo tratto della sfida di San Siro".
MILAN-LECCE
Ordine su Milan-Lecce: “A Fullkrug non hanno sottratto la specialità di casa”
Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere su Fullkrug e non solo dall'estratto da 'Il Giornale'
Il giornalista continua con la sua analisi per 'Il Giornale': "Consente ai rossoneri di restare nella scia dell'Inter a soli tre punti di distacco prendendo il largo sugli inseguitori della Champions, in particolare Juve e Bologna. Prima di lui, il vero protagonista è Falcone, portiere e capitano del Lecce: consente ai suoi di resistere fino all'ultimo quarto di gara negando il 2 a 0 di Nkunku. L' 1 a 0 resta ancora il marchio di fabbrica anche se ampiamente meritato, molto più dello striminzito risultato".
