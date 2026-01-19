Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la vittoria del Milan di misura contro il Lecce allo stadio San Siro. Ecco il parere su Fullkrug e non solo dall'estratto da 'Il Giornale'

"Dalla camera in hotel, nei giorni scorsi, ignoti gli han portato via orologi e soldi per 500mila euro ma non gli hanno sottratto la sua vena magica per il gol. E per il gol di testa, una specialità per la casa di Niclas Fullkrug". Il giornalista Franco Ordine parla della vittoria del Milan contro il Lecce e del gol di Fullkrug, primo con la maglia rossonera: "E infatti il suo primo gol made in Italy consegna al Milan il successo, agguantato a fatica e nell'ultimo tratto della sfida di San Siro".