Top News Milan: Lecce abbattuto dal ciclone Füllkrug. Camarda, che guaio. Coppola in difesa?

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 19 gennaio: campo (1-0 del Diavolo al Lecce), mercato (idee per la difesa) e infermeria (infortuni di vario tipo) i temi caldi, da sviscerare, in casa rossonera
Daniele Triolo Redattore 

Milan, Füllkrug fa sorridere Allegri. I guai di Camarda, l'idea per rinforzare la difesa

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 19 gennaio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse novità interessanti concernenti l'universo rossonero. Non potrebbe essere altrimenti: ci troviamo in una fase rovente della stagione, con Mike Maignan e compagni impegnati sul campo mentre i dirigenti - al quarto piano della sede in Via Aldo Rossi - cercano di capire cosa sia meglio fare sul fronte mercato. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

