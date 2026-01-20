Sono giorni molto caldi per il futuro societario del Milan : si avvicina a larghe falcate il rifinanziamento del debito di RedBird nei confronti di Elliott con l'arrivo di Comvest come finanziatore . Nella nostra esclusiva abbiamo rivelato come questo passaggio toglierebbe del tutto Elliott dal mondo Milan con alcuni movimenti possibili nell'organigramma rossonero ( leggi qui tutti i dettagli ). Il passaggio più importante è il motivo per cui Elliott e RedBird si vogliono separare del tutto: due visioni opposte su come coprire il buco previsto nel prossimo bilancio di 30-50 milioni prima del 30 giugno e derivante dai mancati incassi della Champions League della stagione 2025-26.

Mercato Milan, via un big?

Secondo la nostra esclusiva Elliott vorrebbe attingere alle riserve e intaccare il patrimonio netto. RedBird no, puntando sulle cessioni e le plusvalenze ricavate dal mercato. Di fatto come ha agito il Milan la scorsa estate vendendo giocatori importanti come Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw. E' il caso quindi di preoccuparsi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato? Si sa che il 'player trading' fa parte della strategia del Milan. Ci sono giocatori importanti che potrebbero fatturare plusvalenze importanti per il bilancio dei rossoneri: Bartesaghi, Pulisic o Leao, ad esempio.