Milan, cessioni importanti sul mercato non da escludere: ‘problema’ bilancio. Occhio al fattore prestiti

Milan, buco a bilancio da coprire: bisogna essere spaventati sul mercato? Molto dipenderà da ...
Mercato Milan, RedBird ed Elliott hanno visioni diverse per coprire il buco a bilancio. Cessioni dei big non da escludere, ma occhio a ... Ecco la nostra analisi
Matteo Ronchetti
Matteo Ronchetti 

Sono giorni molto caldi per il futuro societario del Milan: si avvicina a larghe falcate il rifinanziamento del debito di RedBird nei confronti di Elliott con l'arrivo di Comvest come finanziatore. Nella nostra esclusiva abbiamo rivelato come questo passaggio toglierebbe del tutto Elliott dal mondo Milan con alcuni movimenti possibili nell'organigramma rossonero (leggi qui tutti i dettagli). Il passaggio più importante è il motivo per cui Elliott e RedBird si vogliono separare del tutto: due visioni opposte su come coprire il buco previsto nel prossimo bilancio di 30-50 milioni prima del 30 giugno e derivante dai mancati incassi della Champions League della stagione 2025-26.

Mercato Milan, via un big?

Secondo la nostra esclusiva Elliott vorrebbe attingere alle riserve e intaccare il patrimonio netto. RedBird no, puntando sulle cessioni e le plusvalenze ricavate dal mercato. Di fatto come ha agito il Milan la scorsa estate vendendo giocatori importanti come Reijnders, Theo Hernandez e Thiaw. E' il caso quindi di preoccuparsi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato? Si sa che il 'player trading' fa parte della strategia del Milan. Ci sono giocatori importanti che potrebbero fatturare plusvalenze importanti per il bilancio dei rossoneri: Bartesaghi, Pulisic o Leao, ad esempio.

Fattore prestiti

Prima di arrivare a questi giocatori, però, il Milan sul mercato dovrebbe provare un'altra strada. Molto infatti potrebbe dipendere dai prestiti e gli eventuali riscatti in arrivo. Facciamo il punto della situazione: Bennacer ha un diritto di riscatto da 10 milioni di euro in favore della Dinamo Zagabria. Il Fulham può tenersi Chukwueze per 24 milioni, il Bournemouth Alex Jimenez per 20 milioni. 3,5 milioni di euro dovrebbero arrivare dalla Cremonese per Terracciano, così come 8 dal Bologna per Pobega e circa 10 dal Genoa per Colombo. Dal Como potrebbero arrivare altri 15 milioni per Morata. 26 i milioni che l'Atalanta dovrebbe sborsare per il riscatto di Musah. Soldi importantissimi per il bilancio rossonero.

In base a quanti riscatti ci saranno potrebbe cambiare la strategia in uscita del Milan: prima di arrivare a una cessione di un big (comunque da non escludere a prescindere), la dirigenza rossonera proverà a piazzare giocatori meno importanti in rosa, come ad esempio Nkunku, Gimenez e Loftus-Cheek.

