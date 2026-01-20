Fattore prestiti—
Prima di arrivare a questi giocatori, però, il Milan sul mercato dovrebbe provare un'altra strada. Molto infatti potrebbe dipendere dai prestiti e gli eventuali riscatti in arrivo. Facciamo il punto della situazione: Bennacer ha un diritto di riscatto da 10 milioni di euro in favore della Dinamo Zagabria. Il Fulham può tenersi Chukwueze per 24 milioni, il Bournemouth Alex Jimenez per 20 milioni. 3,5 milioni di euro dovrebbero arrivare dalla Cremonese per Terracciano, così come 8 dal Bologna per Pobega e circa 10 dal Genoa per Colombo. Dal Como potrebbero arrivare altri 15 milioni per Morata. 26 i milioni che l'Atalanta dovrebbe sborsare per il riscatto di Musah. Soldi importantissimi per il bilancio rossonero.
In base a quanti riscatti ci saranno potrebbe cambiare la strategia in uscita del Milan: prima di arrivare a una cessione di un big (comunque da non escludere a prescindere), la dirigenza rossonera proverà a piazzare giocatori meno importanti in rosa, come ad esempio Nkunku, Gimenez e Loftus-Cheek.
