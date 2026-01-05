Milan, i rossoneri hanno iniziato molto bene la stagione, specialmente in Serie A. I rossoneri sono secondi e non perdono dalla prima giornata contro la Cremonese. In estate il club ha cambiato moltissimo, prestando anche alcuni giocatori che non avrebbero trovato spazio con la squadra di Allegri. Ecco come stanno andando in questa stagione (tutti i dati del pezzo da transfermarkt).