LEGGI ANCHE: Moretto sul Milan: "Rifinanziamento del debito tramite Comvest a febbraio. Furlani ...">>>
Elliott vorrebbe attingere alle riserve e intaccare il patrimonio netto. RedBird no, perché avrebbe un riflesso negativo in termini di tassi di interesse (maggiori) in caso di richiesta di un prestito, che prima o poi devono richiedere per liquidare Elliott. Redbird vorrebbe coprire il buco col le cessioni sul mercato, creando plusvalenze.
Finanziamenti e stadio—
Il nuovo finanziamento sarà in capo alla holding olandese che controlla la società rossonera. Non peserà dunque sul Milan, ma su RedBird. Il finanziamento dello stadio sarà invece in capo alla newco formata con l'Inter e avrà tra gli enti creditori diverse banche. La maggior parte di questo maxi prestito sarà garantito da Merril Lynch e quindi da Bank of America.
© RIPRODUZIONE RISERVATA