Sono giorni molto caldi intorno al futuro societario del Milan : notizie molto importanti sul possibile rifinanziamento da parte di Comvest del debito che RedBird deve a Elliott . Dalle informazioni a noi in possesso possiamo confermare che Elliott dirà addio al Milan nell'arco dei prossimi due mesi. Per quanto riguarda i possibili movimenti nell'organigramma rossonero : restano tutti quelli in quota RedBird, come ad esempio Scaroni e Ibrahimovic , con il direttore sportivo Igli Tare confermato . In bilico il futuro di Moncada (in scadenza e legato a doppioni filo a Furlani). Da capire anche quello di Cocirio , molto stimato. Per il momento le ipotesi per l'AD Furlani sono due : o resta o arriva Calvelli. Da capire se quest'ultimo voglia fare l'Head of Sport di Redbird o ambisca a un ruolo più circoscritto ma di grande visibilità. Non risulta ad oggi la possibilità di un ritorno di Galliani .

La diatriba tra RedBird ed Elliott

La cosa particolare è il motivo che ha portato a questa decisione che molto difficilmente sarà conveniente da un punto di vista economico. Il grande guadagno sarà di governance. Secondo quanto ci risulta c'erano divergenze e frizioni da un po' di tempo. Elliott e RedBird infatti hanno visioni opposte su come coprire il buco previsto nel prossimo bilancio di 30-50 milioni prima del 30 giugno e derivante dai mancati incassi della Champions League della stagione 2025-26.