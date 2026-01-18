Milan, bomba de ‘La Verità’: possibile addio di Furlani. Ecco l’indiscrezione

Pianeta Milan
Il giornale 'La Verità' in edicola questa mattina spara la bomba sul futuro di Giorgio Furlani al Milan. Ecco tutti i dettagli in merito
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Secondo quanto riportato da 'La Verità' il 'vendor loan' da 489 milioni di euro tra Elliott e RedBird avrebbe le ore contate. La ricerca di un finanziatore per pagare il fido da parte di Gerry Cardinale sarebbe arrivata quasi al traguardo. Si parla di Maulife Comvest o di Apollo Sports Capital.

Milan, via Elliott e via anche Furlani?

—  

Secondo il quotidiano se questa operazione dovesse andare in porto, ci potrebbero essere delle ripercussioni anche a livello societario e nel CDA del Milan. Secondo 'La Verità' potrebbero uscire Dominic Mitchell e Gordon Singer. Al loro posto potrebbero entrare figure di riferimento del nuovo ipotetico finanziatore. Alcuni ragionamenti potrebbero essere fatti anche sull'amministratore delegato Giorgio Furlani e Stefano Cocirio direttore finanziario, entrambe figure di Elliott.

Secondo 'La Verità' il nome caldo per una possibile sostituzione di Furlani sarebbe quello di Massimo Calvelli, l'ex ad dell'ATP che a giugno 2025 è approdato in RedBird. Da novembre è entrato nel consiglio d'amministrazione del Milan e secondo 'La Verità' potrebbe essere naturale una scalata verso la gestione della società. Al momento restano solo indiscrezioni, vedremo se ci saranno novità future.

