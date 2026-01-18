Milan, bomba de ‘La Verità’: possibile addio di Furlani. Ecco l’indiscrezione

Secondo 'La Verità' il nome caldo per una possibile sostituzione di Furlani sarebbe quello di Massimo Calvelli, l'ex ad dell'ATP che a giugno 2025 è approdato in RedBird. Da novembre è entrato nel consiglio d'amministrazione del Milan e secondo 'La Verità' potrebbe essere naturale una scalata verso la gestione della società. Al momento restano solo indiscrezioni, vedremo se ci saranno novità future.