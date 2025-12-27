Se la notizia di Gazzetta dovesse rivelarsi vera e il rinnovo possibile di Maignan dovesse essere di 5 milioni netti più bonus, il lordo a bilancio per il Milan dalla stagione sarebbe pari a 6,55 milioni. Questo perché, come ricorda 'Calcio e Finanza', Maignan godrebbe ancora del Decreto Crescita che può durare fino a 10 anni per chi ne usufruisce tuttora. In caso di rinnovo, si legge, questo sarebbe l'unico costo per il Milan, visto che il cartellino di Maignan sarebbe totalmente ammortizzato a giugno 2026.