Secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe fiducia in rialzo per il rinnovo di Maignan con il Milan. Ecco il possibile impatto a bilancio dall'analisi di 'Calcio e Finanza'
La notizia bomba è stata lanciata in mattina da 'La Gazzetta dello Sport': il Milan e Mike Maignan sarebbero più vicini a un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, con fiducia in rialzo da parte del Diavolo. Le cifre? Secondo la rosea l'offerta dei rossoneri sarebbe di 5 milioni netti più bonus. Quanto sarebbe il peso a bilancio di questa operazione per il Milan?
Rinnovo Maignan, l'impatto a bilancio per il Milan
Come ricorda 'Calcio e Finanza', Maignan è stato comprato dal Milan nel 2021, pagando 16,4 milioni di euro a Lille. In questa stagione il portiere francese costa al club rossonero 3,39 milioni di euro per la quota di ammortamento, l’ultima visto il contratto in scadenza, più i 3,67 milioni di ingaggio lordi (questo perché Maignan gode ancora del Decreto Crescita sul suo attuale stipendio di 2,8 milioni netti). Secondo 'Calcio e Finanza', quindi, il costo a bilancio del francese in questa stagione è pari a 7,06 milioni.