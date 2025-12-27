Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Milan, rinnovo più vicino per Maignan, ma quanto ti costa? Ecco il possibile impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, rinnovo più vicino per Maignan, ma quanto ti costa? Ecco il possibile impatto a bilancio

Milan, rinnovo più vicino per Maignan, ma quanto ti costa? Ecco il possibile impatto a bilancio
Secondo 'La Gazzetta dello Sport' ci sarebbe fiducia in rialzo per il rinnovo di Maignan con il Milan. Ecco il possibile impatto a bilancio dall'analisi di 'Calcio e Finanza'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La notizia bomba è stata lanciata in mattina da 'La Gazzetta dello Sport': il Milan e Mike Maignan sarebbero più vicini a un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026, con fiducia in rialzo da parte del Diavolo. Le cifre? Secondo la rosea l'offerta dei rossoneri sarebbe di 5 milioni netti più bonus. Quanto sarebbe il peso a bilancio di questa operazione per il Milan?

Rinnovo Maignan, l'impatto a bilancio per il Milan

—  

Come ricorda 'Calcio e Finanza', Maignan è stato comprato dal Milan nel 2021, pagando 16,4 milioni di euro a Lille. In questa stagione il portiere francese costa al club rossonero 3,39 milioni di euro per la quota di ammortamento, l’ultima visto il contratto in scadenza, più i 3,67 milioni di ingaggio lordi (questo perché Maignan gode ancora del Decreto Crescita sul suo attuale stipendio di 2,8 milioni netti). Secondo 'Calcio e Finanza', quindi, il costo a bilancio del francese in questa stagione è pari a 7,06 milioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Se la notizia di Gazzetta dovesse rivelarsi vera e il rinnovo possibile di Maignan dovesse essere di 5 milioni netti più bonus, il lordo a bilancio per il Milan dalla stagione sarebbe pari a 6,55 milioni. Questo perché, come ricorda 'Calcio e Finanza', Maignan godrebbe ancora del Decreto Crescita che può durare fino a 10 anni per chi ne usufruisce tuttora. In caso di rinnovo, si legge, questo sarebbe l'unico costo per il Milan, visto che il cartellino di Maignan sarebbe totalmente ammortizzato a giugno 2026.

Leggi anche
Milan, Pellegatti: “Cardinale vuole trovare un finanziatore. Comvest è interessato”....
Milan, che spreco di soldi per Origi: ecco quanto ti è costato l’attaccante belga

© RIPRODUZIONE RISERVATA