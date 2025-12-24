Pianeta Milan
Milan, che spreco di soldi per Origi: ecco quanto ti è costato l’attaccante belga

Milan, è finita con Origi. Ma quanto ti è costato? Ecco i dettagli
Dopo l'ufficialità della risoluzione anticipata del contratto tra il Milan e Divock Origi, il sito 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto sui conti rossoneri del belga. Ecco i dettagli
Dopo l'arrivo in prestito di Niclas Fullkrug, il Milan ha risolto un'altra questione legata al reparto offensivo. Parliamo, ovviamente, della risoluzione del contratto di Divock Origi. Nella giornata di ieri, il club di Via Aldo Rossi ha reso ufficiale la fine anticipata del contratto che lo legava al Milan con questo breve comunicato: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Divock Origi.Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

'Calcio e Finanza' svela i costi di Divock Origi: i dettagli

L'attaccante belga, classe 1995, approdato a Milanello a parametro zero nell'estate 2022, è rapidamente uscito dai piani del club: dopo una stagione deludente, il fallimentare prestito al Nottingham Forest e il 'passaggio' al Milan Futuro, senza però trovare spazio. Nella giornata di ieri, quindi, club e giocatore hanno trovato l'intesa per la risoluzione anticipata del contratto, che in origine scadeva il 30 giugno 2026 e prevedeva un ingaggio da 4 milioni netti a stagione (5,2 lordi).

Il noto sito specializzato 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto che ha avuto Divock Origi sui conti del Milan. Nel caso in cui la risoluzione contrattuale non comporti il pagamento degli ultimi sei mesi della stagione in corso, il Milan otterrebbe un risparmio di circa 2,6 milioni di euro di stipendio lordo, a cui aggiungere 165 mila euro di quota ammortamento, per un totale vicino ai 3 milioni. Origi era arrivato a parametro zero nell'estate 2022, operazione che era comunque costata al club 700 mila euro in commissioni.

Sul fronte ingaggio, il belga ha incassato per intero lo stipendio da 4 milioni netti soltanto in due stagioni: la 2022/23 e la 2024/25. Non rientra nel conteggio l'annata 2023/24, trascorsa in prestito al Nottingham Forest, mentre per la stagione attuale va considerata solo metà campionato, pari a 2,6 milioni lordi. Quindi, secondo i conti di 'Calcio e Finanza', tra stipendi e commissioni, il Milan ha investito quasi 14 milioni di euro su Origi in quattro anni.

Top Milan news: ufficiale, Origi ha rescisso il contratto. Le ultime sulla difesa. Scambio con la Juventus?

Il sito conclude poi calcolando le cifre relative alle partite disputate, i minuti in cui è sceso in campo e i gol realizzati con la maglia del Milan. Ecco i numeri: "Considerando che il belga ha giocato in tutto 36 partite, con un minutaggio relativamente basso, l'attaccante ex Liverpool è costato al Milan 382,2mila euro a partita11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol viste le sole due reti segnate in rossonero".

