Milan, è finita con Origi. Ma quanto ti è costato? Ecco i dettagli

Il noto sito specializzato 'Calcio e Finanza' ha analizzato l'impatto che ha avuto Divock Origi sui conti del Milan. Nel caso in cui la risoluzione contrattuale non comporti il pagamento degli ultimi sei mesi della stagione in corso, il Milan otterrebbe un risparmio di circa 2,6 milioni di euro di stipendio lordo, a cui aggiungere 165 mila euro di quota ammortamento, per un totale vicino ai 3 milioni. Origi era arrivato a parametro zero nell'estate 2022, operazione che era comunque costata al club 700 mila euro in commissioni.

Sul fronte ingaggio, il belga ha incassato per intero lo stipendio da 4 milioni netti soltanto in due stagioni: la 2022/23 e la 2024/25. Non rientra nel conteggio l'annata 2023/24, trascorsa in prestito al Nottingham Forest, mentre per la stagione attuale va considerata solo metà campionato, pari a 2,6 milioni lordi. Quindi, secondo i conti di 'Calcio e Finanza', tra stipendi e commissioni, il Milan ha investito quasi 14 milioni di euro su Origi in quattro anni.

Il sito conclude poi calcolando le cifre relative alle partite disputate, i minuti in cui è sceso in campo e i gol realizzati con la maglia del Milan. Ecco i numeri: "Considerando che il belga ha giocato in tutto 36 partite, con un minutaggio relativamente basso, l'attaccante ex Liverpool è costato al Milan 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol viste le sole due reti segnate in rossonero".