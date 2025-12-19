Milan, sito Calcio e Finanza parla di 'concrete trattative per il rifinanziamento del vendor loan tra RedBird e Elliott'. I dettagli e la ricostruzione

Emiliano Guadagnoli Redattore 19 dicembre - 17:35

Notizia che se fosse vera sarebbe molto importante. Il sito Calcio e Finanza riporta le indiscrezioni del sito PitchBook: il fondo che controlla il Milan RedBird Capital sarebbe alla ricerca di un finanziamento da circa 600–700 milioni di dollari per rifinanziare il vendor loan accordato con il fondo Elliott. Comvest Credit Partners sarebbe tra i finanziatori che starebbero valutando l’operazione.