Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan Bomba Milan: RedBird alla ricerca di un finanziamento. Ecco tutti i dettagli

ULTIME MILAN NEWS

Bomba Milan: RedBird alla ricerca di un finanziamento. Ecco tutti i dettagli

Bomba Milan: RedBird alla ricerca di un finanziamento. Ecco tutti i dettagli
Milan, sito Calcio e Finanza parla di 'concrete trattative per il rifinanziamento del vendor loan tra RedBird e Elliott'. I dettagli e la ricostruzione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Notizia che se fosse vera sarebbe molto importante. Il sito Calcio e Finanza riporta le indiscrezioni del sito PitchBook: il fondo che controlla il Milan RedBird Capital sarebbe alla ricerca di un finanziamento da circa 600–700 milioni di dollari per rifinanziare il vendor loan accordato con il fondo Elliott. Comvest Credit Partners sarebbe tra i finanziatori che starebbero valutando l’operazione.

Secondo Calcio e Finanza sarebbero concrete le trattative per il rifinanziamento del vendor loan. Sarebbero in corso discussioni con diversi potenziali finanziatori, ma non ci sarebbe ancora nessun tipo di accordo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Napoli attacca Allegri, si ma da che pulpito la predica? Vi ricordate quando Conte ...>>>

Il sito Calcio e Finanza parla anche delle cifre del vendor loan tra RedBird ed Elliot: cifra arrivata a 523 milioni di euro al 30 giugno 2025, per via di nuovi interessi per 34 milioni di euro. Queste le notizie sui possibili movimenti societari del Milan (qui tutta la ricostruzione con i dettagli di Calcio e Finanza). Vedremo se ci saranno comunicati ufficiali nelle prossime settimane.

Leggi anche
Milan, ecco quanto hai guadagnato da Musah: la cifra per il riscatto. E Ahanor …
Yonghong Li dichiarato fallito: debiti non saldati per l’ex proprietario del Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA