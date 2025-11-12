Come riportato da Calcio e Finanza, l’ex proprietario del Milan Yonghong Li è stato dichiarato fallito per debiti non saldati. I dettagli
Yonghong Li, imprenditore cinese, è stato il proprietario del Milan tra il 2017 e il 2018 con risultati sul campo non entusiasmanti, anzi tutt'altro. Dopo di lui, il Milan è stato preso e rilevato dal Fondo Elliott con cui non erano state rispettate le obbligazioni finanziarie della compravendita. Dopodiché è stata RedBird di Gerry Cardinale a prendere il timone del club. Timone che tutt'ora oggi ha. Ecco le ultime novità riguardo l'imprenditore cinese.
Come riportato da Calcio e Finanza, l’ex proprietario del Milan Yonghong Li è stato dichiarato fallito per debiti non saldati da oltre 250 milioni di euro. Il Tribunale di Hong Kong ha dichiarato la bancarotta. Come riportato dal sito specializzato, la decisione arriva dopo anni di contenziosi con i creditori asiatici, legati all’operazione di acquisizione del club rossonero nel 2017.