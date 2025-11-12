Yonghong Li, imprenditore cinese, è stato il proprietario del Milan tra il 2017 e il 2018 con risultati sul campo non entusiasmanti, anzi tutt'altro. Dopo di lui, il Milan è stato preso e rilevato dal Fondo Elliott con cui non erano state rispettate le obbligazioni finanziarie della compravendita. Dopodiché è stata RedBird di Gerry Cardinale a prendere il timone del club. Timone che tutt'ora oggi ha. Ecco le ultime novità riguardo l'imprenditore cinese.