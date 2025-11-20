Il centrocampista del Milan Yunus Musah è stato prestato in estato all'Atalanta. Ecco quanto ha già guadagnato il Diavolo e non solo. I dati da Calcio e Finanza
Il Milan, in estate, si è mosso moltissimo sia per quanto riguarda i nuovi colpi in entrata, sia per quanto riguarda le cessioni fatte. Sono stati molti i giocatori che hanno lasciato Milanello, sia a titolo definito, sia in prestito. All'ultima categoria appartiene Yunus Musah, partita in direzione Atalanta negli ultimi giorni di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come sta andando Musah nella sua prima parte di stagione con la Dea?
Musah, ecco quanto ha guadagnato il Milan
Da verificare ora come andrà con il nuovo allenatore Palladino, ma con Juric non è stato un giocatore chiave della formazione titolare. Come riporta il sito transfermarkt, infatti, Musah ha giocato 6 partite in Serie A (15% dei minuti giocabili e solo il 9% da titolare) e ha giocato 3 partite in Champions con un assist. Vedremo se appunto con Palladino potrà cambiare faccia. L'ex allenatore della Fiorentina sa cambiare modulo e tattica a seconda dei giocatori a disposizione, Musah può giocare sia a centrocampo, sia esterno destro.