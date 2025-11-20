Pianeta Milan
Musah, quanto ha guadagnato il Milan dalla sua cessione? E il diritto di riscatto …

Il centrocampista del Milan Yunus Musah è stato prestato in estato all'Atalanta. Ecco quanto ha già guadagnato il Diavolo e non solo. I dati da Calcio e Finanza
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan, in estate, si è mosso moltissimo sia per quanto riguarda i nuovi colpi in entrata, sia per quanto riguarda le cessioni fatte. Sono stati molti i giocatori che hanno lasciato Milanello, sia a titolo definito, sia in prestito. All'ultima categoria appartiene Yunus Musah, partita in direzione Atalanta negli ultimi giorni di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come sta andando Musah nella sua prima parte di stagione con la Dea?

Da verificare ora come andrà con il nuovo allenatore Palladino, ma con Juric non è stato un giocatore chiave della formazione titolare. Come riporta il sito transfermarkt, infatti, Musah ha giocato 6 partite in Serie A (15% dei minuti giocabili e solo il 9% da titolare) e ha giocato 3 partite in Champions con un assist. Vedremo se appunto con Palladino potrà cambiare faccia. L'ex allenatore della Fiorentina sa cambiare modulo e tattica a seconda dei giocatori a disposizione, Musah può giocare sia a centrocampo, sia esterno destro.

Ma quanto è costato Musah all'Atalanta? Il sito Calcio e Finanza riporta le cifre da bilancio della Dea: 4 milioni di euro per il prestito dal Milan, con diritto fissato a 23,5 milioni di euro. Una cifra molto alta quindi per il possibile riscatto. 800 mila euro, invece, il costo di Sportiello sempre dal Milan. Ahanor, difensore che sarebbe stato anche nel mirino del Milan, è stato pagato al Genoa 16 milioni di euro.

