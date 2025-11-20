Il centrocampista del Milan Yunus Musah è stato prestato in estato all'Atalanta. Ecco quanto ha già guadagnato il Diavolo e non solo. I dati da Calcio e Finanza

Emiliano Guadagnoli Redattore 20 novembre - 17:53

Il Milan, in estate, si è mosso moltissimo sia per quanto riguarda i nuovi colpi in entrata, sia per quanto riguarda le cessioni fatte. Sono stati molti i giocatori che hanno lasciato Milanello, sia a titolo definito, sia in prestito. All'ultima categoria appartiene Yunus Musah, partita in direzione Atalanta negli ultimi giorni di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come sta andando Musah nella sua prima parte di stagione con la Dea?