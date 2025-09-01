È ufficiale: Musah lascia il Milan e passa all’Atalanta, il comunicato

Ora è ufficiale: Yunus Musah lascia temporaneamente il Milan e si trasferisce alla corte dell'Atalanta; il comunicato

Atalanta BC comunica di aver acquisito da AC Milan - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive dell’eclettico 22enne centrocampista newyorkése Yunus Musah, che vanta già oltre 150 presenze tra Serie A e Liga spagnola e che si è già misurato sia in Champions League che in Europa League.

Con la Nazionale statunitense può vantare un palmarès di tutto rispetto, considerata anche la sua giovane età: dall’esordio del 12 novembre 2020 in un test amichevole in Galles ha infatti collezionato sino a oggi 47 presenze (con 1 rete e 3 assist-gol), ivi incluse le 4 partite (tutte da titolare) disputate al Mondiale del 2022 in cui si è segnalato come uno dei giovani rivelazione della competizione, tanto da ottenere poi in quell’anno anche il prestigioso riconoscimento di U.S. Soccer Young Player of the Year. Con la Nazionale a stelle e strisce ha anche vinto tre volte la CONCACAF Nations League nel 2021, 2023 e 2024.