Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Nkunku: la svolta al Lipsia e gli anni al PSG. La sua carriera

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Nkunku: la svolta al Lipsia e gli anni al PSG. La sua carriera

Milan, Nkunku: la svolta al Lipsia e gli anni al PSG. La sua carriera
Christopher Nkunku è il nuovo volto dell'attacco rossonero: acmilan.com presenta la punta del Milan tra numeri, carriera e curiosità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea. Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche passaggio sulla sua carriera.

(fonte: acmilan.com) - Carriera in ascesa: debutto e trofei con il PSG, poi la svolta al RB Lipsia, dove è diventato il riferimento offensivo della squadra dei tori rossi. In Germania ha vinto due DFB-Pokal e ha sempre segnato e fatto segnare con grande continuità. Dal 2023 esperienza in Premier League con il Chelsea. A Londra ha portato un bagaglio di giocate e gol utile per un gruppo che con lui e Palmer ha alzato la qualità dalla trequarti offensiva in su. Percorso che ne certifica affidabilità e mentalità da top Club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA