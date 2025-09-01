Milan, Nkunku: la svolta al Lipsia e gli anni al PSG. La sua carriera

Il Milan , in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea . Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche passaggio sulla sua carriera.

(fonte: acmilan.com) - Carriera in ascesa: debutto e trofei con il PSG, poi la svolta al RB Lipsia, dove è diventato il riferimento offensivo della squadra dei tori rossi. In Germania ha vinto due DFB-Pokal e ha sempre segnato e fatto segnare con grande continuità. Dal 2023 esperienza in Premier League con il Chelsea. A Londra ha portato un bagaglio di giocate e gol utile per un gruppo che con lui e Palmer ha alzato la qualità dalla trequarti offensiva in su. Percorso che ne certifica affidabilità e mentalità da top Club.