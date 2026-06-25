In vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato, che aprirà ufficialmente i battenti lunedì 29 giugno, la dirigenza del Milan ha messo in cima alle proprie priorità la ricerca del nuovo centravanti titolare da affidare al neo-allenatore Rúben Amorim. Nella folta lista degli obiettivi monitorati dal club rossonero — che già include i profili di Gonçalo Ramos del PSG, Darwin Núñez dell'Al-Hilal e del giovane talento Matviy Ponomarenko della Dinamo Kiev — è tornato prepotentemente d'attualità il nome di Nicolas Jackson.

L'attaccante senegalese classe 2001, attualmente impegnato nella rassegna dei Mondiali con la propria selezione Nazionale, ha fatto ufficialmente ritorno al Chelsea per fine prestito dopo aver vissuto l'ultima stagione calcistica tra le fila del Bayern Monaco. Il club di Säbener Straße, nonostante un investimento iniziale di ben 16,5 milioni di euro versato per il prestito annuale del calciatore, ha scelto di non esercitare il costoso diritto di riscatto in suo possesso, fissato alla cifra di 65 milioni di euro. Di conseguenza, il centravanti è tornato a disposizione dei Blues di Londra.

I numeri di Jackson: un'efficienza realizzativa da top player

L'unica annata vissuta in Baviera da Nicolas Jackson, seppur trascorsa prevalentemente nel ruolo di vice del totem Harry Kane, ha fatto registrare numeri di altissimo livello. Il calciatore senegalese è riuscito a mettere a refertocomplessivi, disputando appena 1.320 minuti spalmati su 34 presenze totali tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Le statistiche evidenziano una straordinaria media di una contribuzione attiva alla rete (gol o assist) ogni 88 minuti sul terreno di gioco.

Si tratta di cifre decisamente importanti per un profilo ancora relativamente 'giovane' e alla ricerca della sua definitiva e totale consacrazione nel panorama calcistico europeo, ma che ha già dimostrato di saper incidere in contesti ad altissima pressione competitiva.

L'asse Milan-Chelsea e le formule per il trasferimento

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Secondo quanto rivelato dalle colonne del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, i canali di comunicazione storicamente eccellenti che legano la dirigenza del Milan a quella del Chelsea potrebbero ricoprire un ruolo decisivo nel favorire il buon esito della trattativa. L'obiettivo del Diavolo è quello di portare Jackson a Milanello attraverso la formula di unLe cifre dell'eventuale riscatto finale verrebbero ridiscusse su basi decisamente più accessibili e sostenibili rispetto ai parametri proibitivi economici pattuiti in precedenza con il Bayern Monaco. Non si esclude, inoltre, la possibilità di imbastire l'operazione inserendo unal raggiungimento di determinati obiettivi sportivi o presenze nel corso della stagione 2026-2027.