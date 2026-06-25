Il legame con il Benfica è nel destino di Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, che a Lisbona ha disputato ben 154 partite nel corso della sua prestigiosa carriera da calciatore. Proprio sull'asse di calciomercato che porta in Portogallo potrebbe concretizzarsi uno dei grandi rinforzi per la mediana rossonera in vista della sessione estiva. Secondo le informazioni raccolte dall'esperto di mercato Gianluigi Longari di 'SportItalia', il club di Via Aldo Rossi si è inserito nella corsa a Richard Ríos, gioiello colombiano classe 2000 entrato nei radar della dirigenza milanista.

Il centrocampista sudamericano è reduce da una stagione strabiliante vissuta da assoluto protagonista a Lisbona, che lo ha visto rimanere in campo per ben 3.637 minuti distribuiti in 45 partite ufficiali tra campionato, Champions League e coppe nazionali, impreziosite da 8 gol e 6 assist. Attualmente impegnato con la sua Nazionale nei Mondiali in corso di svolgimento tra Stati Uniti d'America, Canada e Messico, Ríos incarna l'identikit del calciatore moderno: un centrocampista completo, dinamico e dotato di una fisicità straripante abbinata a un'ottima tecnica di base.

Doti tattiche e la rivoluzione nel centrocampo del Milan

La duttilità tattica di Richard Ríos rappresenta un fattore determinante per lo scacchiere del Milan in vista della stagione 2026-2027. Il colombiano sa agire con la medesima efficacia sia come mediano in una linea a due, sia nel ruolo di mezzala d'assalto in un centrocampo a tre. I suoi punti di forza risiedono nell'intensità agonistica, nella facilità di corsa e nei tempi di inserimento nell'area avversaria, a cui unisce una notevole pericolosità nelle conclusioni e nel tiro dalla media distanza.

Il suo eventuale innesto a Milanello andrebbe a compensare le grandi manovre in uscita della dirigenza rossonera. Il club, infatti, si appresta a varare una profonda ristrutturazione del reparto, dove si registrano le probabili partenze di Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Ríos garantirebbe quella fisicità e quel cambio di passo necessari per non far rimpiangere i titolari partenti nel nuovo scacchiere tattico di Amorim.

Le cifre del cartellino e la folta concorrenza internazionale

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