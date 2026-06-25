Torna di moda Alajbegovic in casa Milan, ma ad attirare l'attenzione è l'interesse di una big Europe per Morten hjulmand...
Il mercato del Milan si muove su due binari ben distinti: la ricerca dei migliori giovani talenti in Europa e il bisogno di inserire subito un leader d'esperienza a centrocampo. Le ultime voci, infatti, portano a due nomi: Kerim Alajbegovic e Morten Hjulmand.
Calciomercato Milan, tra Alajbegovic e HjulmandSecondo quanto riferito da Claudio Raimondi ai microfoni di Sportmediaser, i radar rossoneri sono tornati ad illuminarsi verso Salisburgo. Il nome, infatti, è quello di Alajbegovic, esterno classe 2007, profilo che in Casa Milan conoscono già molto bene dato che era seguito da Igli Tare.
La valutazione del Salisburgo, però, si avvicina ai 22 milioni di euro, cifra abbastanza importante per un 18enne, giustificata però dalle prestazioni con la maglia della Bosnia. Se Alajbegovic rappresenta l'investimento a lungo termine, la suggestione per ilc centrocampo porta il nome di Morten Hjulmand.
L'interesse della big Europea: problemi per il Milan?Il danese dello Sporting ha le caratteristiche esatte che mancherebbero al centrocampo rossonero: vertice basso, capace di abbinare visione di gioco a una resistenza atletica davvero impressionante. Su di lui, però, c'è molta concorrenza: il giovane, esploso sotto le mani di Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan, ha attirato l'attenzione anche del Manchester City.
Enzo Maresca, infatti, avrete chiesto esplicitamente un giocatore con le caratteristiche di Hjulmand: si prospetta, perciò, una vera e propria sfida di mercato.
Dalla Serie b alla fascia da Capitano a Lisbona: la scalata del centrocampistaLa storia di Hjulmand racconta una crescita davvero esponenziale e costante, una scalata che lo ha pronto ad essere un vero e proprio leader. Arrivato al Lecce per soli 170 mila euro, in poco tempo ha preso le chiavi del centrocampo, diventando capitano e trascinando la squadra in Serie A. Nell'estate del 2023, poi, il salto allo Sporting Lisbona per 18 milioni più bonus.
In Portogallo l'impatto è stato devastante: vittoria del campionato al primo anno, titolare inamovibile e, dopo l'addio di Coates, fascia da capitano al braccio. Nell'ultima stagione, il calciatore ha confermato nuovamente la sua importante con 28 presenze, 2 gol e 2 assist.
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