Il mercato del Milan si muove su due binari ben distinti: la ricerca dei migliori giovani talenti in Europa e il bisogno di inserire subito un leader d'esperienza a centrocampo. Le ultime voci, infatti, portano a due nomi: Kerim Alajbegovic e Morten Hjulmand.

Calciomercato Milan, tra Alajbegovic e Hjulmand

Secondo quanto riferito daai microfoni di Sportmediaser, i radar rossoneri sono tornati ad illuminarsi verso Salisburgo. Il nome, infatti, è quello di, esterno classe 2007, profilo che in Casa Milan conoscono già molto bene dato che era seguito da

La valutazione del Salisburgo, però, si avvicina ai 22 milioni di euro, cifra abbastanza importante per un 18enne, giustificata però dalle prestazioni con la maglia della Bosnia. Se Alajbegovic rappresenta l'investimento a lungo termine, la suggestione per ilc centrocampo porta il nome di Morten Hjulmand.

L'interesse della big Europea: problemi per il Milan?

Il danese dello Sporting ha le caratteristiche esatte che mancherebbero al centrocampo rossonero: vertice basso, capace di abbinare visione di gioco a una resistenza atletica davvero impressionante. Su di lui, però, c'è molta concorrenza: il giovane, esploso sotto le mani di, nuovo allenatore del Milan, ha attirato l'attenzione anche del

Enzo Maresca, infatti, avrete chiesto esplicitamente un giocatore con le caratteristiche di Hjulmand: si prospetta, perciò, una vera e propria sfida di mercato.

Dalla Serie b alla fascia da Capitano a Lisbona: la scalata del centrocampista

La storia diracconta una crescita davvero esponenziale e costante, una scalata che lo ha pronto ad essere un vero e proprio leader. Arrivato alper soli 170 mila euro, in poco tempo ha preso le chiavi del centrocampo, diventando capitano e trascinando la squadra in Serie A. Nell'estate del 2023, poi, il salto alloper 18 milioni più bonus.

In Portogallo l'impatto è stato devastante: vittoria del campionato al primo anno, titolare inamovibile e, dopo l'addio di Coates, fascia da capitano al braccio. Nell'ultima stagione, il calciatore ha confermato nuovamente la sua importante con 28 presenze, 2 gol e 2 assist.