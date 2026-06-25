Una clamorosa e importante indiscrezione di calciomercato riguardante il futuro del Milan sta rimbalzando con insistenza nelle ultime ore direttamente dal Messico. Secondo quanto rivelato dalla testata giornalistica 'Deportes Total', sarebbe in fase di decollo una trattativa avanzata tra il club di Via Aldo Rossi e il Porto per il trasferimento a titolo definitivo di Santiago Giménez alla corte del tecnico italiano Francesco Farioli, fresco vincitore del campionato portoghese.

I dettagli economici emersi dal Centroamerica delineano un'operazione di prima grandezza: il Porto sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 28 milioni di euro di base fissa più ulteriori 7 milioni di euro in bonus. Se le cifre venissero confermate, la dirigenza del Milan riuscirebbe a rientrare interamente dall'investimento complessivo di 30,2 milioni di euro più 3 di bonus sostenuto il 3 febbraio 2025 per strappare il calciatore agli olandesi del Feyenoord.

L'impatto a bilancio e il tesoretto per Rúben Amorim

Per le casse del club rossonero, la cessione del "Bebote" alle cifre caldeggiate dai media messicani rappresenterebbe un autentico capolavoro finanziario. Con un valore residuo a bilancio stimato oggi poco sopra i 19 milioni di euro, il Milan incamererebbe una preziosa. Questa boccata d'ossigeno garantirebbe risorse fresche e immediate da reinvestire sul mercato per dare la caccia a un nuovo centravanti titolare, dotato di caratteristiche fisiche e tecniche decisamente più affini alla filosofia calcistica del nuovo allenatore

Al momento, vi diamo la notizia come un'indiscrezione di mercato in attesa di riscontri ufficiali, specialmente in un momento in cui il classe 2001 è totalmente concentrato sulla rassegna iridata. Un Mondiale vissuto finora ai margini con la maglia della propria Nazionale: il Commissario Tecnico Javier Aguirre lo ha relegato al ruolo di comparsa, concedendogli zero minuti al debutto contro il Sudafrica, uno scampolo all'80' contro la Corea del Sud e mezz'ora finale nel match contro la Repubblica Ceca, senza che il giocatore sia riuscito a incidere nei successi della Tricolor.

I numeri della crisi e l'ultimo ricordo a San Siro

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il potenziale addio di Santiago Giménez tracks una parabola rossonera molto complessa. Nei suoi primi 18 mesi vissuti a Milano, l'attaccante messicano ha collezionato 37 presenze ufficiali, mettendo a referto appena 7 gol e 6 assist. Il dato più allarmante è legato all'ultima stagione agonistica, dove il numero 7 è andato a segno una sola volta in Coppa Italia, palesando una crisi realizzativa profonda.In Serie A, infatti, l'astinenza dal gol del messicano dura dal lontano. In quella circostanza, il bomber firmò una splendida doppietta sul prato di San Siro nel 3-1 rifilato al Bologna. Ironia della sorte, sulla panchina del Milan sedeva un tecnico che ha scritto la storia del Porto come, l'uomo che per ultimo era riuscito a valorizzare il talento del centravanti centramericano prima del suo lungo digiuno in campionato.