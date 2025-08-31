"Dal primo momento ero convinto del progetto. Ero felicissimo. Sono molto emozionato. Sono contento". Christopher Nkunku, nuovo attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue parole sul ruolo, gli obiettivi e non solo.
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Nkunku leva via i dubbi: “Ecco il mio ruolo. Non mi pongo limiti”
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Nkunku leva via i dubbi: “Ecco il mio ruolo. Non mi pongo limiti”
Christopher Nkunku, nuovo attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV'. Ecco le sue prime parole da giocatore del Milan: svelato il ruolo
Sul suo stile di gioco: "Sono molto tecnico, mi piace giocare con i compagni, fare da raccordo. Gioco in una posizione offensiva e cerco di fare assist o gol per la squadra. Penso sempre in funzione della squadra. Mi piace lottare per la squadra e dare il meglio con gli altri".
Ecco dove preferisce giocare
Il ruolo che preferisce: "Mi piace giocare vicino alla punta, o anche da punta stessa. Mi piace giocare con libertà di attaccare. Muovermi nello spazio, dialogare con i miei compagni di attacco. E' ciò che mi viene meglio". PROSSIMA SCHEDA
© RIPRODUZIONE RISERVATA