Ufficiale: Nkunku è un nuovo giocatore del Milan. Indosserà la maglia numero 18

Mancava solamente il comunicato, ma ora è tutto confermato: Christopher Nkunku è un nuovo calciatore del Milan. Indosserà la maglia numero 18
Alessia Scataglini
(Fonte acmilan.com)

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L'attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030.

Nato a Lagny-sur-Marne (Francia) il 14 novembre 1997, Christopher Nkunku cresce nel Settore Giovanile del Paris Saint-Germain con cui debutta in Prima Squadra nel 2015 e totalizza 78 presenze e 11 reti, vincendo tre Ligue 1, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia e due Coppe di Lega. Nell'estate 2019 il trasferimento al Lipsia con cui colleziona 172 presenze e 70 gol, conquistando due Coppe di Germania e il titolo di capocannoniere della Bundesliga 2022/23. Nel 2023 va al Chelsea con cui totalizza 62 presenze e 18 gol e vince la Conference League e la Coppa del Mondo per Club 2025.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel marzo 2022 Nkunku debutta nella Nazionale maggiore della Francia, con cui vanta 14 presenze e 1 gol.

Christopher Nkunku indosserà la maglia rossonera numero 18.

