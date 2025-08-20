Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, un colpo per il futuro: i rossoneri puntano Rayan

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, un colpo per il futuro: i rossoneri puntano Rayan

Calciomercato Milan, un colpo per il futuro: i rossoneri puntano Rayan - immagine 1
Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan sta monitorando Rayan, esterno offensivo del Vasco da Gama
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan sta monitorando Rayan, giovane esterno offensivo del Vasco da Gama. I rossoneri vedono nel classe 2006 un potenziale investimento per il futuro, data la sua promettente prospettiva.

Calciomercato Milan: Di Marzio rivela l'interesse rossonero per Rayan

—  

Al momento, non è ancora stata avviata una trattativa ufficiale tra i due club. Tuttavia, l'interesse del Milan è concreto e la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni. Nella sua ultima stagione, Rayan ha dimostrato il suo talento segnando 4 gol in 17 presenze nel campionato brasiliano.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA