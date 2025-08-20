Calciomercato Milan, un colpo per il futuro: i rossoneri puntano Rayan

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan sta monitorando Rayan, giovane esterno offensivo del Vasco da Gama. I rossoneri vedono nel classe 2006 un potenziale investimento per il futuro, data la sua promettente prospettiva.
Calciomercato Milan: Di Marzio rivela l'interesse rossonero per Rayan—
Al momento, non è ancora stata avviata una trattativa ufficiale tra i due club. Tuttavia, l'interesse del Milan è concreto e la situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni. Nella sua ultima stagione, Rayan ha dimostrato il suo talento segnando 4 gol in 17 presenze nel campionato brasiliano.
