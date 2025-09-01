Milan, Nkunku: dalla tripletta al City al poker di assist

Christopher Nkunku è il nuovo volto dell'attacco rossonero: acmilan.com presenta la punta del Milan tra numeri, carriera e curiosità

Il Milan , in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea . Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche partita memorabile.

(fonte: acmilan.com) - Di lui possiamo citare un incredibile poker di assist in un 5-0 allo Schalke ai tempi del Lipsia e la tripletta al Manchester City in Champions League. Nel 2024/25 ha chiuso con 15 gol e 5 assist in 48 match, giocando per lo più come terminale offensivo dei Blues. La sua esultanza col palloncino, che gonfia dopo il gol come dedica al figlio, è diventata un marchio ai tempi del Lipsia, l'ha portata a Londra e ora è pronta a sbarcare anche a San Siro.