Milan, Nkunku: dalla tripletta al City al poker di assist
Christopher Nkunku è il nuovo volto dell'attacco rossonero: acmilan.com presenta la punta del Milan tra numeri, carriera e curiosità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha cercato tanti giocatori interessanti in giro per il Mondo. Due chiari obiettivo dall'inizio erano un centrale di difesa e un attaccante centrale. Tra i vari nomi fatti per la punta, alla fine, i rossoneri hanno deciso di chiudere per Nkunku del Chelsea. Il francese è arrivato a titolo definitivo per circa 38 milioni di euro più bonus. Ecco qualche partita memorabile.

(fonte: acmilan.com) - Di lui possiamo citare un incredibile poker di assist in un 5-0 allo Schalke ai tempi del Lipsia e la tripletta al Manchester City in Champions League. Nel 2024/25 ha chiuso con 15 gol e 5 assist in 48 match, giocando per lo più come terminale offensivo dei Blues. La sua esultanza col palloncino, che gonfia dopo il gol come dedica al figlio, è diventata un marchio ai tempi del Lipsia, l'ha portata a Londra e ora è pronta a sbarcare anche a San Siro.

