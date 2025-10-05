Milan, Pellegatti: 'Mi dispiace veramente avere perso Ahanor'

In estate il Milan si è mosso veramente tanto sul calciomercato: dopo le partenze di Theo Hernandez, di Walker e di Emerson Royal, uno dei lavori di Igli Tare è stato quello di rinforzare gli esterni del Milan. A sinistra, dopo tante voci, è arrivato Estupinan, mentre a destra Athekame. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla con rammarico del mancato arrivo di Ahanor: il terzino era stato tra i papabili per il Diavolo, salvo poi passare dal Genoa all'Atalanta. Ecco il pensiero del giornalista da 'YouTube'.