Milan, Pellegatti: 'Mi dispiace veramente avere perso Ahanor'

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla con rammarico del mancato arrivo di Ahanor, ex obiettivo del Milan oggi all'Atalanta. Ecco le sue parole
In estate il Milan si è mosso veramente tanto sul calciomercato: dopo le partenze di Theo Hernandez, di Walker e di Emerson Royal, uno dei lavori di Igli Tare è stato quello di rinforzare gli esterni del Milan. A sinistra, dopo tante voci, è arrivato Estupinan, mentre a destra Athekame. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla con rammarico del mancato arrivo di Ahanor: il terzino era stato tra i papabili per il Diavolo, salvo poi passare dal Genoa all'Atalanta. Ecco il pensiero del giornalista da 'YouTube'.
Milan, Pellegatti su Ahanor
"Lasciatemi sottolineare un rimpianto: Ahanor. Un giocatore che il Milan poteva prendere. Aveva già la stimmate del campione. A 17 anni sta giocando da protagonista. Mi dispiace ritornare sul mercato, ma Ahanor era lì: 20 milioni classica cifra da Milan, per un 17enne si spendono. Valeva la pena spenderli: mi dispiace veramente averlo perso".