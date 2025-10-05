Calciomercato Milan, Romano: 'Rinnovo Tomori, pensiero sempre più ...'

Pianeta Milan
Romano: “Rinnovo di Tomori? Presto potrebbe diventare una priorità”

Calciomercato Milan, il giornalista Fabrizio Romano, sul suo canale 'YouTube', fa il punto sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, non solo possibili colpi per il futuro: la dirigenza rossonera dovrà presto pensare anche ai possibili rinnovi in vista delle prossime stagione. Se un possibile accordo con Maignan sembrerebbe lontano e difficile, il Diavolo starebbe lavorando su due pilastri del club ovvero Saelemaekers e Pulisic. Anche un altro rinnovo è in cascina: il giornalista Fabrizio Romano, sul suo canale 'YouTube', fa il punto sul possibile rinnovo di Tomori.

Calciomercato Milan, Romano sul rinnovo di Tomori

"Il pensiero di un possibile rinnovo di Tomori si fa sempre più forte in casa Milan. Sono tutti contenti dell'inglese, con le sue prestazioni. Il suo contratto sta diventando una priorità dalla dirigenza rossonera. Il Tomori visto con Allegri è più forte e più sicuro e il Milan è pronto a iniziare i dialoghi per il rinnovo. E' considerato una pedina importante del progetto".

Vedremo se nelle prossime settimane arriverà l'accordo per il rinnovo di Tomori: il contratto dell'inglese è in scadenza nel 2027.

