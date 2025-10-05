Calciomercato Milan, Romano: 'Rinnovo Tomori, pensiero sempre più ...'

"Il pensiero di un possibile rinnovo di Tomori si fa sempre più forte in casa Milan. Sono tutti contenti dell'inglese, con le sue prestazioni. Il suo contratto sta diventando una priorità dalla dirigenza rossonera. Il Tomori visto con Allegri è più forte e più sicuro e il Milan è pronto a iniziare i dialoghi per il rinnovo. E' considerato una pedina importante del progetto".